Project bereikbaarheid Royal FloraHolland van start

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Aalsmeer, Royal FloraHolland en Vervoerregio Amsterdam aan een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer met het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland. De aannemer Ballast Nedam start vanaf vrijdag 10 maart met de voorbereidende werkzaamheden. De aannemer realiseert de aanleg van een snellere verbinding voor het vrachtverkeer (een OLV: ongestoord logistieke verbinding) vanaf Schiphol via de N201 en N231 naar de ingang van het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland.

Voetgangersbrug en HOV-haltes

Daarnaast komt er een voetgangersbrug (140 meter lang) over de N231 ter hoogte van het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief twee nieuwe haltes, trappen en liften waardoor een substantieel aantal busreizigers en voetgangers de N231 veilig kunnen oversteken. De gemeente Aalsmeer realiseert een halte op de Zwarteweg en de OLV-uitgang bij het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland.

Beperkte verkeershinder

Van vrijdag 10 maart 19.00 uur tot en met zaterdag 11 maart 7.00 uur wordt de wegindeling op de Legmeerdijk (N231) nabij het terrein van Royal FloraHolland aangepast en de snelheid verlaagd van 60 naar 50 kilometer per uur. Het wegverkeer vanuit Amstelveen/Uithoorn richting Kudelstaart kan tijdens deze nacht beperkte hinder ondervinden.

Voorbereidend werk

Vanaf maandag 13 maart start de aannemer met de inrichting van het werkterrein en worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen. Een van die werkzaamheden is het aanbrengen van de voorbelasting door middel van een extra zandlaag. Dit is nodig om de stabiliteit van de wegprofielen van de HOV-haltes en van de nieuwe verbinding (OLV) naar het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland in de toekomst te garanderen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden via de projectsite bereikbaarheid Royal FloraHolland.