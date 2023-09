Start nieuw seizoen bij Videoclub Aalsmeer

Aalsmeer- Elk jaar is het voor het bestuur en de programmacommissie van Videoclub Aalsmeer een uitdaging om voor het nieuwe seizoen de avondprogramma’s samen te stellen. Een mix van open podium avonden, waar leden hun zelf geproduceerde films kunnen vertonen, tot en met het bespreken van actuele thema’s en filmmontage. Kers op de taart zijn de avonden waar clubleden zelf actief aan de slag gaan tijdens de werkavonden, waar aan de hand van opdrachten geoefend kan worden met camera instellingen, licht en geluid, het opnemen van interviews en nog veel meer.

Tijdens een van de geplande werkavonden staat de mobiele telefoon centraal. Niet meer weg te denken in dagelijks gebruik. Maakt prachtige foto’s en heeft steeds meer mogelijkheden in zich om mee te filmen.

Op maandag 25 september start het nieuwe seizoen bij Videoclub Aalsmeer. Deze avond begint om 20.00 uur. Belangstelling en wil je erbij zijn om eens de sfeer te proeven? Meld je dan aan bij de secretaris Susan Griekspoor via 0297-327490 of per mail: susangriekspoor@gmail.com.

Videoclub Aalsmeer maakt onderdeel uit van de federatie van filmamateurs NH’63 in Noord Holland en de landelijke organisatie NOVA. Beide organisaties beschikken over een groot netwerk aan deskundige filmmakers, die met cursussen en workshops leden van filmclubs ondersteunen.

Foto: Leden actief aan de slag. Foto: Videoclub Aalsmeer