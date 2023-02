Start leesclub in Aalsmeer

Aalsmeer – Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ontmoet je gelijkgestemden. Wil je weten of een leesclub iets voor je is? Maak kennis met de leesclubs van Senia op 16 maart in Bibliotheek Aalsmeer.



Leesclubs van Senia

Senia organiseert leesclubs door heel Nederland. In een leesclub lees je dezelfde boeken en bespreek je deze samen. De meeste leesclubs lezen zeven boeken per jaar. Het aantal bijeenkomsten is gelijk aan het aantal te bespreken boeken. Elke leesclub bepaalt zelf waar en wanneer de groep bij elkaar komt. Er zijn leesclubs voor uiteenlopende genres, van literatuur tot geschiedenis en kunst.

Informatiebijeenkomst in Bibliotheek Aalsmeer

Ervaar de meerwaarde van een leesclub op donderdag 16 maart om 14.00 uur in Bibliotheek Aalsmeer aan de Marktstraat 19. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen. Graag vooraf aanmelden via maria.boelhouwer@senia.nl. Bij genoeg animo wordt ter plekke een nieuwe leesclub opgericht.



Meer informatie over de leesclubs van Senia is te vinden op www.senia.nl.