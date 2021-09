start herinrichting Dorpshart De Kwakel vertraagd

Uithoorn – Na een krachtig co-creatie traject ligt het plan voor de herinrichting van het dorpscentrum van De Kwakel op de plank klaar. Een mooi ontwerp waar zowel bewonerswerkgroep Dorpshart De Kwakel als de gemeente achter staan. De planning van de uitvoering moet afgestemd worden op tegelijkertijd lopende particuliere projecten in het centrum. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet zoals verwacht starten in oktober.

In het plan voor de herinrichting van het dorpshart vallen vele zaken mooi samen. Met subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol en inzet van de werkgroep kon het geplande reguliere gemeentelijke onderhoud naar een hoger plan worden getild: een kwaliteitsimpuls voor een prettiger leefbaar centrum. Met onder meer een verbeterde inrichting en uitstraling en extra elementen zoals een muziektent en een Kwakels kunstwerk. Ook werd rekening gehouden met de aansluiting op een aantal projecten in de directe nabijheid: de bouw van appartementen bij Leenders en de verhuizing van de supermarkt naar het voormalige Rabobankgebouw.

Planning

Ook de planning van de verschillende werkzaamheden moet hierdoor op elkaar aansluiten. Aangezien rond het project van de supermarkt nog een aantal gesprekken met de gemeente lopen, is dit project momenteel nog niet in de startfase. Daardoor zal de uitvoering van de herinrichting tot nader bericht worden uitgesteld. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal een nieuwe planning worden opgesteld.

