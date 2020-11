Start campagne ‘regels corona in huis’

Aalsmeer – Deze week start de campagne: ‘Ik bescherm jou, jij beschermt mij’. De campagne richt zich op de coronaregels in huis, omdat daar de meeste besmettingen plaatsvinden. Ruim 55% van alle coronabesmettingen vindt thuis plaats, bijvoorbeeld als mensen bij elkaar op bezoek gaan.

Veel mensen vinden het lastig om anderen te vragen afstand te houden of elkaar niet aan te raken bij een begroeting. Ook blijft niet iedereen thuis na positief te zijn getest. Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, is het van belang dat mensen zich ook in de thuissituatie aan de basisregels houden.

Daarom starten de gemeente Aalsmeer en de andere vijf gemeenten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk de postercampagne ‘Ik bescherm jou, jij beschermt mij’ met regels voor bezoek thuis.

Het is de bedoeling de poster op het raam te hangen. Aan de buitenkant van de poster staat: ‘ik hou (afstand) van jou’ en op de binnenkant: ‘welkom; huisregels voor bezoekers’. Zo is het makkelijker om aan vrienden en familie aan te geven wat er van hen wordt verwacht.

De poster is deze week meegestuurd met de Nieuwe Meerbode en kan gedownload worden via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl