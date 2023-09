Boekhuis Aalsmeer stopt!

Aalsmeer – Met pijn in het hart heeft onderneemster Angèle Aartman besloten te stoppen met Boekhuis Aalsmeer. Per 1 december aanstaande zullen de deuren definitief gesloten zijn van deze bekende en geliefde boekenwinkel. Het Boekhuis is al jaren een begrip in Aalsmeer en omstreken, Angèle werkte er sinds 2009. In 2017 nam ze de winkel over van Constantijn Hoffscholte en werd ze eigenaresse. Haar droom kwam uit, want haar liefde voor letters, boeken en vooral de klanten is groot. Het werken in een boekwinkel vindt ze geweldig, maar het hebben van een winkel werd een te grote last. Vooral de laatste jaren vielen haar zwaar. De nieuwe manier van lezen, waarbij boeken vooral online besteld of met een e-reader gedownload worden, maakte het runnen van de winkel steeds lastiger. Ook de coronatijd maakte het niet makkelijk voor de kleine boekhandel in de Zijdstraat. Angèle kan terugkijken op mooie jaren met leuke activiteiten, zoals het jaarlijkse boekenbal, de kinderboekenweek, het boekensparen op basisscholen, de lezingen van vele schrijvers, de braderieën en nog veel meer.

Opheffingsuitverkoop

Tot 1 december kunnen alle boeken en puzzels gewoon besteld blijven worden, maar de voorraad in de winkel gaat in de opheffingsuitverkoop. Vanaf dinsdag 19 september kunnen klanten mooie boeken, kaarten, cadeautjes, kantoorartikelen en meer in de winkel tegen korting kopen.

Angèle wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in haar en in de winkel en hoopt nog veel van haar klanten persoonlijk te mogen ontmoeten deze laatste periode. Het Boekhuis is iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 9.30 tot 16.00 uur. Zondag en maandag gesloten.

Foto: Angèla Aartman van Boekhuis Aalsmeer. Foto: Patrick Spaander