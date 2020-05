Stap voor stap naar weer een bruisend Aalsmeer

Aalsmeer – Stap voor stap gaat Aalsmeer weer bruisen, want per 1 juni mogen mensen meer dingen gaan doen, de coronamaatregelen worden versoepeld. De horecagelegenheden in de gemeente zijn er klaar voor om hun deuren weer voor publiek te mogen openen. De afgelopen maanden is er veel geklust en natuurlijk aangepast aan de 1,5 meter-regel. Want, deze afstand blijft gelden, zowel binnen als buiten.

Horeca en musea

Naast dat café’s en restaurants vanaf 12.00 uur op 1 juni open mogen, mag er ook met elkaar afgesproken worden in openbare gebouwen, theaters, musea en concertzalen. Er gelden wel regels: Maximaal 30 mensen, aan tafels zitten, niet verkouden zijn, reserveren verplicht en 1,5 meter afstand houden. Ook buiten op terrassen gelden deze regels, echter als er genoeg plaats is mogen hier meer dan 30 mensen zitten.

Verenigingen mogen dus ook weer bijeen komen, bijvoorbeeld voor een vergadering. Samen muziek maken, zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar.

Scholen

Alle basisscholen, dagverblijven en buitenschoolse opvang zijn reeds gedeeltelijk open, maar vanaf 8 juni gaat alles weer als vanouds. Een week eerder, op 2 juni, gaan ook middelbare scholen en voortgezet (speciaal) onderwijs weer open, wel met de regel dat niet alle jongeren tegelijk naar school gaan. En deze regel geldt eveneens voor het mbo en hbo onderwijs en universiteiten, maar dan vanaf 15 juni.

Reizen

Reizen met de bus, tram, metro en trein mag vanaf 1 juni weer, maar alleen als het niet anders kan. Het dragen van een mondkapje is wel verplicht in het openbaar vervoer. En de reizigers moeten elkaar de ruimte geven.

Niet vergeten: Houd altijd 1,5 meter afstand. Ga niet naar plaatsen waar het druk is. Nies en hoest in uw elleboog, was vaak de handen met zeep. Verkouden of koorts? Blijf thuis. Werk zoveel mogelijk thuis. Voor vragen over het coronavirus kan gebeld worden naar 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Koop lokaal!

Weliswaar geen grote evenementen dit jaar, maar wel langzaam, in fases, op weg naar meer activiteiten en mogelijkheden. Aalsmeer: Welkom terug. Alle winkels in de gemeente zijn overigens open gebleven en houden zich aan alle maatregelen van het RIVM. Veilig en gezellig boodschappen doen en winkelen kan in Aalsmeer en doe het. Steun en help elkaar, koop lokaal!