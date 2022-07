Stan van Kessel nu officieel kinderburgemeester

Aalsmeer – Stan van Kessel is nu officieel de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op donderdag 7 juli kreeg de 11-jarige leerling van RKBS De Oosteinder de ambtsketting uitgereikt.

Voordat de officiële overdracht plaatsvond, is eerst afscheid genomen van Anne van Duijn, die een jaar lang met veel toewijding en enthousiasme kinderburgemeester is geweest. Zo heette Anne samen met burgemeester Gido Oude Kotte Sinterklaas welkom in Aalsmeer, zat zij in de juryboot bij de Pramenrace, heeft zij de nieuwe ambtsketen, gemaakt ter gelegenheid van 888 jaar Aalsmeer, omgehangen bij de ‘grote’ burgemeester, opende zij met wethouder Bart Kabout het schoolvoetbaltoernooi en was zij onder andere te zien in het filmpje over de realisatie van het Waterfront.

Anne werd door plaatsvervangend voorzitter Dirk van Willegen bedankt met een collage met foto’s ter herinnering aan haar jaar als kinderburgemeester en een mooie bos bloemen. Stan van Kessel werd door hem welkom geheten en succes gewenst met eveneens een kleurig boeket. De 11-jarige kwam nog ietwat verlegen over (zoveel ogen op je gericht), maar had volgens de jury de beste en overtuigendste presentatie gegeven van de totaal vijftien kandidaten voor de functie van kinderburgemeester. Stan wil zich het komende jaar ondermeer inzetten voor de realisatie van zwaaistenen voor ouderen, verminderen van plastic en meer waterpunten op openbare locaties.