Stan van Kessel nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft een nieuwe kinderburgemeester. Het is de 11-jarige Stan van Kessel van RKBS De Oosteinder. Hij werd dinsdagmiddag door een jury gekozen uit vijftien kandidaten. Donderdagavond tijdens de raadsvergadering krijgt Stan officieel de keten overhandigd uit handen van Anne van Duijn wiens periode daarmee eindigt. Stan van Kessel vertelde over zijn plannen met zwaaitegels bij ouderen, meer drinkwaterpunten en minder plastic. De jury, bestaande uit gemeenteraadslid Dirk Biesheuvel van Absoluut Aalsmeer, de huidige kinderburgemeester Anne van Duijn, Manon de Jong van Stichting Buurtwerk en Peter Maarsen van gemeente Aalsmeer, was na zijn presentatie unaniem in zijn beslissing dat Stan de opvolger wordt van Anne.

Kinderen stem geven

Stan is daarmee het komende schooljaar het gezicht van de kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart. Stan wordt onder andere voorzitter van de kinderraad, geeft kinderen een stem, legt af en toe werkbezoeken af met de burgemeester en wethouders, speelt de hoofdrol in diverse campagnes, is bij verschillende ceremonies en evenementen en, niet onbelangrijk, ontvangt, samen met de grote burgemeester, Sinterklaas. De gemeente Aalsmeer wil met het instellen van de functie van kinderburgemeester de betrokkenheid van het Aalsmeerse college bij kinderen versterken en kinderen meer betrekken bij beleid dat over kinderen gaat.

Inhuldiging

Aan het begin van de raadsvergadering van donderdag 7 juli om 20.00 uur krijgt Stan van Kessel de keten van de kinderburgemeester omgehangen door Anne. Vanaf dat moment is hij officieel de nieuwe kinderburgemeester. De nieuwe samenstelling van de kinderraad wordt rond 15 juli bekend.