Wie staat het meest voor paal?

Aalsmeer – Er is nogal veel ophef over het besluit van de gemeente om overtollige paaltjes en andere obstakels uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Ze zouden het straatbeeld verrommelen. Maar de paaltjes hebben veelal ook een functie. Her en der staan er misschien teveel, maar er zijn situaties dat hun aanwezigheid eigenlijk noodzakelijk is om ‘wild’ parkeren tegen te gaan en zeker ook om de veiligheid te waarborgen.

Op dit moment wordt het Centrum onder handen genomen. Over de weggehaalde paaltjes in de Marktstraat, op de hoek van de Weteringstraat, is vooral veel ophef. Het eerste ongeluk heeft zelfs al bijna plaatsgevonden. Wie nu uit het Italiaanse restaurant stapt, dient eerst goed naar links en rechts te kijken en dit geldt ook voor de bezoekers van café Joppe. De paaltjes op de hoeken zijn verwijderd en dit doet menig automobilist nijgen om kort de bocht te nemen. Een gast van het restaurant kon nog net terug stappen om niet aangereden te worden door een automobilist die even gauw de auto wilde parkeren om pizza te gaan halen. Is zitten op het terras voor Joppe nog wel veilig nu de paaltjes het veld hebben moeten ruimen?

Ook in andere wijken is met lede ogen toegekeken hoe paaltjes en obstakels zonder pardon uit het trottoir werden gehaald. Onder andere door bewoners van de Hadleystraat en de Cyclamenstraat. De ‘varkensruggetjes’ op de hoeken zijn weggehaald terwijl deze geplaatst waren om te voorkomen dat het trottoir werd stuk gereden door vrachtverkeer. Inmiddels is deze nieuwe ‘parkeerplek’ ontdekt en staan er auto’s geparkeerd. En dit laatste gebeurt op veel meer plekken waar paaltjes zijn weggehaald tot afgrijzen van veel inwoners. Op veel plaatsen hebben ze dus wel degelijk een functie dan alleen ‘verrommeling’ veroorzaken.

De reacties op facebook en twitter zijn enorm en zeker niet positief: “Prutswerk”, wordt gezegd. “Telt veiligheid niet?” en “Gevalletje geld over de balk gooien.” Tja en dit laatste is misschien ook wel zo. Waar blijkt dat paaltjes en ‘ruggetjes’ wel nodig zijn, worden deze opnieuw geplaatst, zo heeft de gemeente laten weten. Positief is dan wel dat de nieuwe paaltjes wel recht en niet meer schots en scheef staan! Laatste vraag dan: Wie staat er nou het meest voor paal? De afgedankte paaltjes of de gemeente…