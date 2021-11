SSK zet 3 jubilarissen in het zonnetje

Kudelstaart – SSK heeft afgelopen weekend afscheid genomen van drie jubilarissen die zich samen ruim 70 jaar in het bestuur hebben gezeten van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK, voorheen ook bekend als Supportersvereniging Kudelstaart). Gert Kok heeft zich ruim 40 jaar ingezet en werd dan ook met een gouden medaille geridderd tot ‘erevoorzitter van SSK’. Heleen Tissink (25 jaar) en Hans de Groot (11 jaar) werden allebei onderscheiden met een zilveren medaille voor hun inzet de afgelopen jaren en werden benoemd tot ‘erelid SSK’.

SSK haalt al ruim 50 jaar iedere eerste vrijdag van de maand uw oud papier op. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van de Kudelstaartse verenigingen. Met de opbrengst van het oude papier steunt SSK financieel het Kudelstaarts verenigingsleven. Dit werk wordt met veel enthousiasme voortgezet door het (gedeeltelijke) nieuwe bestuur, bestaande uit Peter van de Bergen (voorzitter), Jan Hoogenbosch (penningmeester), Michel van Maris (coördinator oud papier), Monique van Winden (secretaris) en Charlotte Braat (communicatie).

Ophalen oud papier Kudelstaart

Aanstaande vrijdagavond 5 november halen de vrijwilligers van Kudelkamp en Schaatsvereniging VZOD met medewerking van de firma Nijssen uit Nieuw-Vennep het oude papier op.Dus verzamel het papier (geen melk/frisdrank pakken s.v.p.) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Gaarne de papiercontainer of dozen papier op tijd (uiterlijk 18.30 uur) plaatsen op de plaats waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.Kijk voor alle datums/nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op Facebook of ga naar www.stichtingsupportingkudelstaart.nl.

Foto: Van links naar rechts: Ereleden Hans de Groot en Heleen Tissink, erevooritter Gert Kok van SSK.