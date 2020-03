Sportpark De Randhoorn gesloten

Het bestuur van Legmeervogels krijgt steeds meer berichten dat het sportpark dagelijks bezocht wordt door voetballende kinderen. Afgelopen zaterdag voetbalden er ook volwassenen tussen de kinderen mee.Voor de duidelijkheid, dit is duidelijk NIET geïnitieerd door de vereniging. Zoals eerder aangegeven via oa de website en de Facebooksite van Legmeervogels, is het sportpark vanaf 12 maart jl gesloten. Vanaf maandag 23 maart is Legmeervogels genoodzaakt om aan te geven dat het sportpark voor eenieder verboden terrein is. Ongeacht of het toegangshek open of dicht is. De handhaving van dit verbod ligt niet bij Legmeervogels of bij het Bestuur. De handhaving ligt bij de gemeente, de eigenaar van het sportpark. Vanuit de vereniging kan het verbod niet worden gehandhaafd.

Oproep

Daarom roept het Bestuur de ouders van alle kinderen op om hun verantwoordelijkheid te nemen, de regels te volgen en daarmee hun steentje bij te dragen aan het terugdringen van het Corona-virus.

Voor nu is het verzoek simpel; zet je gezondheid en die van anderen op nummer 1. Volg de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM op. Sport is op dit moment slechts een bijzaak.