Sportieve start van het jaar bij Senior Sportief Actief

De Ronde Venen – Ruim 150 senioren kwamen afgelopen zaterdagochtend in actie in de Willisstee. Men kon volleyballen, badmintonnen, tafeltennissen, stoelhonkballen of buiten aan een frisse wandeling deelnemen. Daarna genoot men gezamenlijk van een huisgemaakte kop snert compleet met roggebrood met spek in de Stee Inn. En ‘s avonds weer de beentjes van de vloer tijdens het gezellige nieuwjaarsbal. Ook in 2024 heeft Senior Sportief Actief het goede voornemen om weer voor veel beweging te zorgen. Neem gerust een kijkje op www.seniorsportiefactiefdrv.nl wat u het beste past.