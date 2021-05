Sporten voor iedereen bij Sportclub de Merenhof

Abcoude – Even vrij voelen door lekker te bewegen in de buitenlucht. Voor de deelnemers van Sportclub de Merenhof was dat een goede activiteit tijdens bevrijdingsdag. Deze sportclub is voor iedereen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Buurtsportcoach aangepast sporten, Elzemieke van Empel, van Team Sportservice provincie Utrecht doet verslag.

In verband met de coronacrisis heeft het even geduurd voordat Elzemieke de sportles weer mocht komen geven op locatie. Ze kon niet wachten om weer met de leuke groep aan de slag te gaan. De deelnemers van Sportclub de Merenhof sporten op woensdag van 11.15 tot 12.00 uur op locatie De Merenhof in Abcoude. Tijdens de sportlessen wordt gewerkt aan motorische vaardigheid, cognitief vermogen en sociale interactie.

Enthousiasme

In groepjes van vier gingen de deelnemers sporten in de tuin. Na een warming-up, gingen ze verder met golf, frisbeeën, ring werpen en handballen. Hard gejuich als er gescoord werd, gelach als er iets fout ging of grapjes maken als er werd valsgespeeld. De deelnemers waren zichtbaar enthousiast. Wanneer de begeleidster vroeg hoeveel punten Elzemieke kreeg voor de les, riepen twee deelnemers: “Duizend!”. Ze kunnen niet wachten tot de volgende les.

Meer informatie

Nieuwe deelnemers voor deze sportclub zijn altijd welkom. Aanmelden is verplicht. Voor informatie over deze sportclub, persoonlijke sportadvies of het aangepast sportaanbod in gemeente De ronde Venen, kan contact worden opgenomen met Elzemieke van Empel via 06-10979770 of evanempel@teamsportservice.nl.

Uniek Sporten is een online platform met daarop al het aangepast sport- en beweegaanbod per gemeente. Mensen met een beperking uit De Ronde Venen die graag willen sporten en of bewegen, maar geen idee waar hebben waar dit kan kunnen op dit online platform terecht.