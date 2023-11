Sportclubs gaan voor een gezondere regio

Aalsmeer – Samen sta je sterker! Daarom werkt zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid samen met regionale sportclubs om de gezondste regio van Nederland te worden. De deelnemende sportclubs ontvingen op 15 november een cheque van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ter waarde van 1000 euro voor hun club. Vertegenwoordigers van HIC Amstelveen, HV Myra, SV Omnia, SV Argon, MHC de Kikkers, TV Hoofddorp en FC Aalsmeer namen een cheque in ontvangst. De komende periode informeren zij hun leden over de actie.

Naast de deelname aan de Sportclubactie van Zorg en Zekerheid was er ook aandacht voor het rookvrij maken van kantine en terrein én voor een gezonde kantine. “Wij vinden het belangrijk sportclubs te steunen en stimuleren mensen om samen te sporten. Want in teamverband sporten maakt je fysiek fit en zorgt voor sociale verbinding. Wij steunen daarom ruim dertig sportclubs in de regio en we bieden in diverse aanvullende verzekeringen een sportvergoeding aan. Ook kunnen mensen meedoen aan verschillende preventieve cursussen”, zegt Casper van den Bergh, divisiemanager bij Zorg en Zekerheid.

De samenwerking tussen Zorg en Zekerheid en sportclubs levert niet alleen voordelen op voor de clubs zelf, maar ook voor hun leden. Leden van sportclubs waarmee afspraken zijn gemaakt krijgen korting op hun premie van de meeste aanvullende verzekeringen. “Voor ons als sportclub is deze actie al meerdere jaren een succes”, zegt een van de bestuursleden die een cheque in ontvangst mocht nemen. “Met de bijdrage van Zorg en Zekerheid kunnen wij wat extra’s doen voor onze leden.”

