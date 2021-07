Sponsoractie Deen voor 5 verenigingen in Aalsmeer

Aalsmeer – Voor de laatste keer houdt supermarkt Deen nog een sponsor-actie voor verenigingen. In totaal gaat Deen 400.000 euro uitdelen aan diverse verenigingen in Nederland. Bij besteding van elke 10 euro in de supermarkt, krijgen klanten een munt.

En deze munten mogen naar eigen keuze besteed worden en in de koker gestopt worden van de favoriete club. In Aalsmeer wordt geld ingezameld voor: Tennisvereniging All Out, Voetbalvereniging FC Aalsmeer, Wakeboard & Waterskivereniging Aalsmeer, Green Park Handbal Aalsmeer en Scouting Tiflo.

Hoe meer sponsormunten, hoe meer geld. Dus, op naar de Deen op het Molenplein en steun uw/jouw club. De actie loopt tot en met zaterdag 14 augustus. Meer informatie is te vinden op www.deen.nl/sponsoractie.