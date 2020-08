Sponsoractie Deen voor 4 verenigingen

Aalsmeer – Deen Supermarkten is gestart met de jaarlijkse sponsoractie voor verenigingen. “Door de coronacrisis merken wij dat er juist nu behoefte is aan extra financiële middelen voor verenigingen”, aldus de supermarkt-keten. “Daarom organiseert Deen van zondag 16 augustus tot en met zaterdag 5 september een speciale editie van de Jeugdsponsor actie.”

Bij iedere 10 euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten ontvangen klanten een sponsormunt. In de winkel aan het Molenplein staat een speciale display met vier kokers waarin naar keuze de munten gedoneerd kunnen worden. Deelnemers zijn tennisvereniging All Out, handbalvereniging Greenpark Aalsmeer, sjoelclub Aalsmeer en atletiekvereniging AV Aalsmeer. Inmiddels zijn de kokers al goed gevuld en is de verdeling redelijk gelijk.

All Out wil de bijdrage besteden aan nieuwe netten op de wedstrijdbanen voor de jeugd, Greenpark Aalsmeer hoopt met de sponsoractie materialen aan te kunnen schaffen voor het nieuwe krachthonk, AV Aalsmeer gaat met de bijdrage aan de slag in haar nieuwe clubgebouw en de sjoelclub wil het geld besteden aan het organiseren van (jeugd)activiteiten. Doet u/jij ook mee? Verzamel de sponsormunten en steun deze vier Aalsmeerse verenigingen!