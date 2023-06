Sponsor-fietstocht voor Prinses Maxima Centrum

Aalsmeer – Roy en Michael Dal uit Aalsmeer starten donderdag 15 juni aanstaande hun sponsor-fietstocht vanuit Girona in Spanje naar Aalsmeer voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Deze fietstocht maken de broers voor een ziek mannetje met een neuroblastoom en hij heet Levi. Het jongetje wordt behandeld in het Prinses Maxima Centrum. Ondanks dat hij zo ziek is blijft Levi vrolijk en speelt graag met zijn tweelingbroertje. “Vanwege de onmacht die wij voelen willen wij iets doen”, vertellen Roy en Michael. “Het is voor Levi heel zwaar om de behandeling te ondergaan, maar onze gedachte gaan ook zeker uit naar de ouders en overige familie wie dit zo hard raakt.”

Omdat het Prinses Maxima Centrum zo ongelofelijk goed werk doet, willen Roy en Michael hier een financiële bijdrage aanleveren middels deze sponsortocht. En daarmee bij te dragen aan uiteindelijk 100% genezing voor alle kinderen met kanker. Roy en Michael volgen en een financiële bijdrage leveren? De broers zijn te volgen op Facebook: ‘fietsen voor prinses maxima centrum’ en via de QR code op de facebook pagina kan een bijdrage gestort worden. Roy en Michael hopen op 1 juli weer aan te komen in Aalsmeer. De broers tot slot: “Volg ons en doneer voor het Prinses Maxima Centrum. Donaties gaan voor 100% naar dit Centrum waar zo goed en toegewijd gewerkt wordt.” Voor meer informatie kan ook gekeken worden op de website van het Prinses Maxima Centrum.