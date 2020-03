Spinningactie voor Living Memories uitgesteld

Aalsmeer – De grote spinningactie voor Stichting Living Memories op 21 maart in sporthal De Waterlelie wordt uitgesteld naar zaterdag 3 oktober. De organisatie is solidair met medewerkers in de zorg en wil op geen enkele manier bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus (Covid-19).

“Medisch specialisten en zorgverleners worden op dit moment opgeroepen geen samenkomsten te bezoeken. Op deze manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk zorgverleners op de been te houden. Wij kunnen dan ook niet anders dan dit evenement uitstellen”, zegt Peter Maarsen, voorzitter van Stichting Living Memories. “Wij werken nauw samen met zorgverleners door heel Nederland en begrijpen hoe het verloop van de besmettingen met het virus leeft in de zorgwereld.”

“Niet meer dan logisch”

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er vooral op gericht om de zorgwereld voor een infarct te behoeden. De zorgen in de medische wereld daarover zijn groot. “Wij zitten sinds deze week middenin coronagebied nu de eerste besmettingen in Aalsmeer zijn geconstateerd en nemen de zorgen van de zorgwereld uiterst serieus”, zegt Thinka Sanderse, oprichter van Stichting Living Memories. “Wij willen op geen enkele manier een factor zijn in het verspreiden van het virus. Het uitstellen van onze spinningactie is dan niet meer dan logisch.”

Nu op zaterdag 3 oktober

De organisatie is blij met de mogelijkheid het evenement te kunnen verplaatsen naar het najaar. ESA, de exploitant die de sporthal aan Stichting Living Memories ter beschikking stelt, was direct bereid om mee te werken aan het uitstel naar 3 oktober. “Ook de overige betrokkenen, zoals sportscholen, sponsoren en vrijwilligers, hebben begrip voor het uitstel en doen er alles aan om op 3 oktober weer paraat te zijn”, zegt Thinka. “Dat is heel erg bijzonder en daar zijn we dankbaar voor.”

Kunstwerken scholen

De tekeningenactie voor Stichting Living Memories op de scholen Samen Een, de Oosteinderschool, de Jozefschool en De Ruimte (v/h de Graankorrel) was al zo goed als afgerond. De kinderen hebben hun herinneringen in prachtige kunstwerken vast weten te leggen. Het resultaat wordt nu op 3 oktober tentoongesteld en de winnende kunstwerken die op de ansichtkaarten komen, worden dan ook bekendgemaakt. De website herinneringenmaakjesamen.nl blijft in de lucht. Teams die mee willen doen met de spinningactie op 3 oktober kunnen zich via deze website opgeven.