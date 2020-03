‘SPIE goes USA’ thema Pramenrace 2020

Aalsmeer – Het was weer druk en heel gezellig tijdens de SPIE-feestavond vrijdag 6 maart in The Beach. Hoogtepunt was natuurlijk de bekendmaking van de thema’s voor de Pramenrace en de Juniorrace. In de veilingzaal kon middels filmpjes gespeculeerd worden naar de thema’s, de spanning werd opgevoerd. Allerlei onderwerpen kwamen in beeld, ze hadden te maken met de thema’s, maar de vraagtekens stegen pas op bij het daadwerkelijk zien van de thema’s.

Eerst werd het thema van de Juniorrace bekend gemaakt. De jongens en meiden ‘duiken’ het verleden in van indianen en cowboys. Het thema van dit evenement op het water op zaterdag 20 juni is ‘Western’. Inschrijven voor de Junior Pramenrace kan vanaf 1 mei aanstaande.

En dan natuurlijk de race voor de ‘groten’. Wat is het thema van de Pramenrace na het zonnige Winterwonderland vorig jaar? Ook hier gaan indianen en cowboys vast veel gezien worden. Het thema van de Pramenrace op zaterdag 12 september is: ‘SPIE goes USA’. Inschrijven kan nadat de Juniorrace is gevaren.

Het SPIE-bestuur.

Gezien het enthousiasme kunnen de teams zich wel vinden in dit veelzijdige thema. Er werd her en der al gesproken over de outfits en de aankleding. Dit alles met een drankje en gezellige muziek van Kees en Marcel.

Foto’s: www.kicksfotos.nl