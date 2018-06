Spider Busters als 1e van start bij Junior Pramenrace

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 9 juni hebben ruim 100 kinderen hun best gedaan in the Beach om het beste startnummer te bemachtigen voor de Junior Pramenrace. Niet alleen konden ze punten verdienen door de spelletjes goed te doen, maar ook door andere teams aan te moedigen. Het was daardoor een gezellige, drukke boel op het zand.

Na de oranje race (wie trekt de meeste oranje artikelen aan), zak door het gat-gooien, Aalsmeers bowlen, scrabble, ring spie-tsen, en junior touwtrekken, was er tijd voor een ijsje en wat limonade. Toen de punten waren opgeteld, konden de tasjes worden uitgedeeld en gingen de Spider Busters met startnummer 1 naar huis. Als tweede mag aanstaande zaterdag 16 juni team Tot dat ’t zinkt de penta aantrekken en team De junior Wijzen uit het Oosten mag als derde vertrekken.

Superhelden

In totaal namen 23 teams deel aan de sport- en spelmiddag van SPIE. De teams, die niet aanwezig waren in de Beach, kunnen aanstaande zaterdag 16 juni op het Stokkeland hun starttas ophalen. De Junior Pramenrace start hier om 13.00 uur. Verzamelen vanaf 12.00 uur. Publiek is uiteraard van harte welkom. De Junior Pramenrace heeft dit jaar als thema Superhelden. Heel benieuwd hoe de jongens en meisjes aan de start verschijnen. Wie is hun grootste held? De Junior Pramenrace heeft als eindpunt ook het Stokkeland (achter het gemeentehuis) in het Centrum waar rond 15.15/15.30 uur de feestelijke prijsuitreiking wordt gehouden.

Junior Praambode

Net als voor de Pramenrace voor volwassenen maakt de Nieuwe Meerbode deze week een speciale Junior Praambode. In deze (uitneembare) krant stelt het bestuur zich voor, worden teams in het zonnetje gezet, staat natuurlijk de route, worden tips gegeven en kunnen de deelnemers de (geheime) opdrachten vinden. Wil jij ook met je team in deze krant? Stuur dan een verhaaltje met foto naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. De teams met een advertentie aanmoedigen? Neem dan contact op met verkoopaalsmeer@meerbode.nl.