Speurtocht in watertoren en Flower Art Museum

Aalsmeer – Kinderen en hun begeleiders kunnen tijdens de kerstvakantie meedoen aan een spannende fotospeurtocht door de watertoren en het Flower Art Museum. Voor deze activiteit op donderdag 28 en vrijdag 29 december zijn nu plaatsen te reserveren. De toren en het museum, gevestigd in de voormalige waterkelder, zijn in de kerstvakantie twee dagen lang het toneel van een winters mysterie.

Diep in de kelder van de watertoren rust de Winterprinses. Maar oh nee! De Winterprinses is haar favoriete bloem verloren en heeft hulp nodig om deze terug te vinden. Om de prinses te helpen moet er goed worden gezocht, hoog in de toren en tussen de kunst in het museum. Dat gaat niet zomaar… onderweg zijn er opdrachtjes te volbrengen om het mysterie op te lossen.

Deze activiteit is geschikt voor kinderen van ongeveer 6 tot en met 12 jaar en hun ouders, grootouders of begeleiders. Om voor iedereen voldoende ruimte in te bouwen, kan er een slottijd worden gereserveerd, beide dagen tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor kinderen kost deelname slechts 2,50 euro en volwassenen betalen 5 euro. Startpunt voor de speurtocht is de watertoren, het tweede deel speelt zich af in het Flower Art Museum aan de overkant van de Kudelstaartseweg.

Reserveren kan via: https://flowerartmuseum.kooptickets.nu/product/winter-mysterie/