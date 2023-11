Spelletjesavond in buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – In de donkere maanden van de herfst zorgt Buurthuis Hornmeer graag voor gezelligheid en verbinding in de wijk. Daarom staan er twee leuke activiteiten gepland. Op zaterdag 18 november kunnen koppels een paar gezellige potjes spelen met het spel Keezen. In een klein toernooi wordt telkens tegen andere tegenstanders gespeeld. Uiteraard is er voor de winnaars van de avond een leuke prijs. Opgeven kan via buurthuishornmeer@gmail.com. Gezellig langskomen voor een drankje aan de bar kan ook op deze avond vanaf 19.30 uur.

Kerstmarkt

Een maand later staat er een sfeervolle kerstmarkt op het programma. Op zaterdag 16 december wordt in de grote zaal van het Buurthuis Hornmeer aan de Dreef plaats geboden aan particuliere verkopers om hun handgemaakte producten te verkopen aan bezoekers van de kerstmarkt. Een kraampje bestaat uit twee tafels en kan gratis gereserveerd worden via buurthuishornmeer@gmail.com . Tijdens de Kerstmarkt krijgt iedereen gratis chocomel. Kinderen kunnen deze dag een leuk knutselwerk komen maken. De kerstmarkt in het buurthuis aan Dreef 1 wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur.