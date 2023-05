Spektakel op de Amstel bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – De Uithoornse Amstel gaat weer kolken in het weekend van 20 en 21 mei. Tientallen teams uit de hele wereld komen naar kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter, voor het Amsterdam Open. Het kanopolotoernooi staat steevast garant voor spektakel op het water én vertier op de kant. Iedereen is welkom.

Na een paar jaar afwezigheid, zijn de leden van Michiel de Ruyter trots dat ze hun paradepaardje eindelijk weer van stal kunnen halen. Dat is mede te danken aan het Initiatievenfonds Uithoorn. Dat fonds kende onlangs €1485 toe aan het sportevenement. Geweldig nieuws, want op deze manier kan het Amsterdam Open zich van hun beste kant laten zien. Tientallen vrijwilligers steken daarvoor graag hun handen uit de mouwen.

Uiteraard staan de wedstrijden daarbij op de eerste plaats. Heb je nog nooit een kanopolowedstrijd gezien? Dan is dit het uitgelezen moment. Snelheid, kracht, souplesse; het komt allemaal aan bod, met een speelschema vol topteams. Dit jaar komen er niet alleen sporters uit Duitsland, Frankrijk en Denemarken, maar zelfs uit Namibië en Singapore. En zij komen allemaal voor de winst, dus dat belooft een spektakel op het water.

Niet vervelen

Als toeschouwer hoef je je sowieso geen moment te vervelen. Naast een scala aan spannende wedstrijden, zorgt Michiel de Ruyter bijvoorbeeld voor een biertuin met buitenbar, lekker eten en dj’s die het hele weekend hun beste plaatjes draaien. Kom dus vooral langs om die unieke sfeer te proeven.

Voor iedereen tussen de 10 en 16 jaar biedt Michiel de Ruyter dit jaar nog iets extra’s. Op vrijdag 19 mei is er een speciale kanopolo-clinic van 15.30 tot 17.30 uur. Wil je deze sport eens uitproberen op een volwaardig speelveld? De jeugdspelers en coaches van MdR nodigen je van harte uit! Geef je op via amsterdamopen@mdr.nu. Ben je boven de 16 jaar? Dan zijn de trainingen van dinsdagavond leuk om uit te proberen (starttijd 19.15 uur, opgeven hoeft niet). Of kom gewoon eens lekker langs op 20 en 21 mei! Adres: Amsteldijk Zuid 253 in Uithoorn.