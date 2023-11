Speeltuin Clematisstraat feestelijk geopend

Aalsmeer – Onder prima weersomstandigheden, eindelijk zon en geen regen, is afgelopen zondag de nieuwe speeltuin in de Clematisstraat officieel geopend in bijzijn van burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Vera Keessen. De uitnodiging van de initiatiefnemers Marlon, Lindy, Cathelijne en Marti was niet tegen dovemansoren gezegd, het was superdruk en heel gezellig. De kinderen mochten goud zoeken bij de waterpomp, door de lucht vliegen op de kabelbaan, heerlijk schommelen, zich laten schminken en met de meegekomen (groot)ouders werden de onlangs geplaatste schaakborden ingewijd.

De speelplek, waar drie jaar actief actie is gevoerd om de benodigde gelden bijeen te vergaren, is een zogenaamde inclusief speeltuin en dit betekent dat iedereen, jong, oud en ook mindervaliden, hier welkom is om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Begin oktober is gestart met de bouw en na een kleine twee weken was de meerderheid van de spellen geplaatst en klaar voor gebruik en dit nieuwtje ging als een lopend vuurtje. Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt van alle toestellen en de mogelijkheid om bij te kletsen met dorpsgenoten op de bankjes.

Enkele dagen voor de officiële start was de finishing touch, het plaatsen van groen rondom het terrein. De opening was een gezellig samenzijn met als extraatjes poffertjes, limonade en muziek van dj Ard Kuiper. Er wordt teruggekeken op een feestelijke middag en gezien het enthousiasme van de vele aanwezigen is de speeltuin niet alleen een verrijking voor de buurt, maar zeker ook voor bewoners, jong en oud, uit omliggende wijken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl