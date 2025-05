Spectaculaire 3-2 overwinning KDO tegen Heemraad

De Kwakel – Met het starten van de maand mei is de slotfase van de competitie in de 3e klasse B aangebroken. KDO staat er allerminst florissant voor. Het boekte weliswaard een spectaculaire overwinning tegen Heemraad. Lijfsbehoud komt in zicht.

Met nog vier speelrondes te gaan, was Amstelveen Heemraad de eerste tegenstander voor KDO afgelopen zaterdag. Na een veelbelovende start van KDO met een schot op de lat van Jesse Stange en een kans voor Ticho Vermeulen was het na een kwartier spelen Heemraad dat toch op voorsprong kwam. Niet op eigen kracht, maar door een verkeerde terugspeelbal van Bjorn van der Knaap, die pardoes in het eigen doel belandde, 0-1. Het doemdenken voerde hierna even de boventoon. KDO wist echter het goede spel in het laatste kwartier voor rust weer op te pakken. In de 36e minuut volgde hiervoor gelukkig de beloning. Na een slimme steekbal van Ticho Vermeulen wist Wessel Kleijn de bal uiterst fraai binnen te schieten, 1-1. Vlak voor rust kreeg KDO zelfs de mogelijkheid om op voorsprong te komen via een strafschop. De Amstelveense doelman stopte de elfmetertrap van Wessel Kleijn.

Sterke verdediging

In de rust gloorde er toch wel hoop op minimaal één punt deze middag. Deze hoop werd in de 48e minuut al bewaarheid toen Jesse Stange KDO aan de leiding bracht. Jesse, in de tweede helft spelend in de spits, draaide goed weg van zijn tegenstander en schoot de bal knap in de linkerhoek, 2-1. De paniek bij de tegenstander was zichtbaar, want met deze stand konden zij het kampioenschap wel uit hun hoofd zetten. Met man en macht probeerde Heemraad de gelijkmaker te forceren, maar de Kwakelse verdediging speelde goed deze middag en gaf nauwelijks kansen weg. Toch kwamen de Amstelveners in de 82e minuut wel op gelijke hoogte na een prachtig genomen vrije trap op de rand van het zestienmetergebied, 2-2. Een punt koesteren in de slotfase was toch wel het devies aan Kwakelse zijde. Tot groot genoegen van de trouwe aanhang van KDO was Wessel Kleijn in de 88e minuut zeer scherp in een uitbraak. Schuin voor doel schoot Wessel, die net geen buitenspel stond, de bal hard in de linkerhoek, waarmee KDO op 3-2 wist te komen. Hierna volgden nog vele minuten blessuretijd met enkele hachelijke momenten voor het Kwakelse doel, maar KDO hield stand.

Lijfsbehoud

Door deze driepunter heeft KDO uitstekende zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud in de 3e klasse. VVC won namelijk deze middag ook, waardoor het verschil tussen beide clubs zes punten is gebleven met nog drie wedstrijden te gaan. Het verschil met nummer 10 AFC, wat aan het einde van het seizoen handhaving betekent, is daarentegen teruggebracht naar vijf punten. Hierbij aangetekend dat beide ploegen nog tegen elkaar spelen op 17 mei in Amsterdam. Het resultaat tegen Heemraad en de vechtlust aan Kwakelse zijde geeft KDO wel perspectief om de volgende horden ook succesvol te gaan nemen.

KDO wint strijd tegen lijfsbehoud. Foto: aangeleverd.