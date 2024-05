Speciaal voor Pierre: Ronald Snijders in Bacchus

Aalsmeer – Wie kent hem niet?! Pierre Tuning, dé jazzkenner van Aalsmeer. Pierre, van huis uit journalist, is wel de allergrootste liefhebber van kunst en cultuur in het algemeen en jazz in het bijzonder. Hij stond aan de wieg van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en is sinds de oprichting in 1995 continu en in diverse functies betrokken geweest bij ‘zijn’ KCA, als bestuurslid, als drijvende kracht van de werkgroep Jazz en als kritische noot en scherpe pen over alles wat er binnen en buiten KCA gebeurt. Eind 2023 kondigde hij zijn afscheid aan als actieve vrijwilliger. Pierre, inmiddels 81, is met ‘cultureel emeritaat’. Maar hij blijft graag aan de zijlijn meedenken en adviseren en natuurlijk komt hij samen met zijn vrouw Marijke naar al die concerten, voorstellingen en exposities van KCA. Een afscheidscadeau wilde Pierre niet. Bloemen? “Geef die maar aan Marijke!” Van Marijke weet KCA echter dat Pierre geen groter plezier gedaan kan worden dan met een optreden in zijn geliefde Bacchus van een van zijn grote jazzhelden, de fluitist Ronald Snijders.

Muzikale wereldburger

Fluitist en componist Ronald Snijders (1951) is een van de bekendste Surinaamse musici in Nederland, Suriname en daarbuiten. Een muzikale wereldburger, creatieve duizendpoot en een bijzonder veelzijdig en talentvol toonkunstenaar. Zowel Suriname als Nederland ridderden hem voor de bruggen die hij bouwt tussen culturen in zijn muziek. Sinds zijn komst naar Nederland in 1970 toont Snijders zich een meester in het samensmeden van Surinaamse dansmuziek, Caribische salsa, bossanova, funk en jazz. Hij wordt dan ook wel de meest swingende fluitist van Nederland genoemd. In 2022 won Snijders de prestigieuze Boy Edgarprijs.

Dynamische zoektocht

Speciaal voor Pierre komt Ronald op zaterdag 15 juni met de Ronald Snijders Band naar Aalsmeer. Met deze groep muzikanten laat Snijders wederom horen een niet aflatende muzikale nieuwsgierigheid en vernieuwingsdrang te hebben. Een dynamische zoektocht met een voortdurende wisselwerking tussen world, jazz, klassiek en pop. En een zoektocht die bovenal de pan uit swingt. Het optreden van de Ronald Snijders Band in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint 15 juni om 20.30 uur. De entree bedraagt 15 euro per persoon, jongerentickets (16 tot en met 25 jaar) kosten 10 euro. Kaartverkoop: via de KCA Ticketshop en, indien nog voorradig, aan de zaal (pin).

Foto: Fluitist en componist Ronald Snijders. Foto: Raul Neijhorst