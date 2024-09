Soos De Cirkel weer gestart en ontvangt sponsorbijdrage voor Playback Show

Mijdrecht – Na een lange zomervakantie was het weer zover: de deuren aan de Windmolen 75 in Mijdrecht gingen weer open. Op dinsdagavond 3 september startte Soos De Cirkel weer met haar wekelijkse activiteiten. En er was meteen een schitterende verrassing.

De vrijwilligers hadden er weer ontzettend veel zin in en stonden klaar om alle Soosleden te verwelkomen. Je kunt op een Soosavond darten, tafelvoetbalspelen, sjoelen, kaarten, muziek maken of creatief bezig zijn. Daarnaast staan voor het hele seizoen ook weer geweldige activiteiten in de planning: in december Sinterklaasfeest, een stampotavond in oktober en een heerlijk Kerstdiner. En als klap op de vuurpijl staat de tweejaarlijkse Playbackshow weer op het programma. Noteer alvast in de agenda: vrijdag 4 april 2025!

De Playbackshow wordt altijd heel professioneel opgezet en trekt wel zo’n 500 bezoekers. De show is geheel gratis dus een bijdrage in de voorbereidingskosten is altijd van harte welkom. Wat was het dan ook een enorme verrassing dat Jan Voshart en Angelina Sonnemans uit De Hoef een kado kwamen overhandigen. Ze waren onlangs allebei jarig en hadden aan hun gasten verteld dat ze graag geld wilden ontvangen, echter niet voor henzelf maar voor een goed doel. Daarom mocht Christine namens de Soos een cheque met daarop het schitterende bedrag van € 300,- in ontvangst namen. Daar is Soos De Cirkel ontzettend blij mee en zijn ze Jan en Angelina hier heel dankbaar voor.

Foto: aangeleverd