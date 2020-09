Snorfietser gewond na val

Uithoorn – Amstelhoek – Vrijdagavond omstreeks half elf is op het Koningin Maximalaan (N196) in Uithoorn een snorfietser gewond geraakt. Het ongeval vond plaats op de brug over de Amstel.

Een bestuurder van een bestelbusje zag een snorfietser op de rijbaan rijden en plotseling hard ten val komen tegen de brug-railing. De bestuurder van het busje schoot direct te hulp en belde de hulpdiensten.

De snorfietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De brug is enige tijd in beide richtingen (Uithoorn en Amstelhoek) afgesloten geweest. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto: VTF / Laurens Niezen