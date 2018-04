Snel inschrijven voor Vereniging van het Jaar

Aalsmeer – Begin maart is de verkiezing ‘Vereniging van het Jaar’ van start gegaan. Ruim 650 sport- en cultuurverenigingen hebben zich al aangemeld en zetten zo hun vereniging in de schijnwerpers. In Aalsmeer is de animo voor de verkiezing nog niet zo heel groot. Slechts drie verenigingen hebben zich aangemeld. Stemmen kan tot nu toe alleen op Popkoor Soundsation, Watersportvereniging Aalsmeer en Aalsmeers Harmonie. Maar, inschrijven kan nog, tot 23 april!

In elke gemeente kan een vereniging in aanmerkingen komen voor de titel. Bekende topsporters, zoals zeilster Marit Bouwmeester, hockeyer Robbert Kemperman en het volleybal duo Brouwer en Meeuwsen hebben zich bij de verkiezing aangesloten. Maar ook artiesten als zanger Lucas Hamming, presentator Erik van der Hoff en choreograaf Juvat Westendorp. Zij roepen iedereen op (via video’s) om op hun favoriete vereniging te stemmen.

Bezoek ambassadeurs

Als bekend wordt welke verenigingen provinciewinnaar zijn, brengen de ambassadeurs als jurylid een bezoek aan deze verenigingen. Op basis van het jury-oordeel worden er drie provinciewinnaars uit de categorie sport en drie uit de categorie cultuur geselecteerd die doorgaan naar de landelijke finale in september. Vervolgens wordt tijdens de Nationale Sportweek de uiteindelijke sport- en cultuurvereniging van Nederland bekend gemaakt.

Schrijf je nog snel in!

Alle sport-­ en cultuurverenigingen in Nederland worden uitgedaagd om zich binnen hun gemeente te nomineren via verenigingvanhetjaar.nl. Inschrijven kan nog tot 23 april en is zo gedaan! De verenigingen met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten.

Verenigingen in schijnwerpers

Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Verenigingen zijn heel bijzonder en dat mag gezien worden!