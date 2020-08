Sloep gestolen, wie heeft informatie?

Rijsenhout – In de avond of nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus is een sloep gestolen, die was afgemeerd aan een steiger langs de dijk rond de Ringvaart ter hoogte van Rijsenhout (schuin tegenover de jachthaven aan de overkant).

De sloep is donkerblauw van kleur, type Lifestyle 750 Tender en is voorzien van een lichtbruin dekzeil en heeft aan de achterzijde in het midden een zwemtrap. De eigenaren hadden hun sloep nog geen naam gegeven.

Mogelijk zijn er inwoners/omwonenden die meer informatie hebben over de dieven of de (nieuwe) locatie van de boot. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.