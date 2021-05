Slechtvalken kuuks geringd, gemeten en gewogen

Aalsmeer – Enkele weken geleden zijn er boven in de watertoren – zoals elk jaar meestal wel het geval is – weer jonge slechtvalken uit hun ei gekropen. Het al enige jaren in Aalsmeer verblijvende paar Youngster en Sidonia bekommerden zich sinds 19 maart om de beurt om totaal vier gelegde eieren. Twee kwamen er niet uit, twee wel.

Het eerste kuuk werd geboren op 25 april en het tweede ei werd een dag later, 26 april, open gepikt En dit zijn twee vrouwtjes, zo bleek tijdens het ringen van de jongen afgelopen 17 mei door leden van de Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer.

De jonge roofvogels zijn voorzien van twee ringen, aan elke poot een. Een daarvan is hun ‘ID-kaart’ zou je kunnen zeggen en de andere bevat gegevens, zoals maten van klauwen, grootte van de vleugels en het gewicht van de vogels bij het ringen. Deze ring wordt voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt door het Vogeltrekstation. Behalve voorzien van ringen zijn de dames ook gemeten en gewogen. Ze wogen beide rond 900 gram en hun klauwen maten maar liefst zo’n 10 centimeter van teen tot teen.

Slechtvalken kuuk wordt gemeten, gewogen en geringd. Foto: Anton Temme

Natuurdocumentaire

Het ringen, wegen en meten is ook gefilmd. De beelden zullen gebruikt worden in een natuurdocumentaire, die momenteel in opdracht van de gemeente Aalsmeer gemaakt wordt.

Foto’s: Anton Temme