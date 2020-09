‘Slechts’ 5 corona-besmettingen erbij in Aalsmeer

Aalsmeer – Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Nederland fors opgelopen. Dagelijks worden ‘records’ verbroken. De zorgen zijn groeiende nu het aantal ziekenhuisopnames in rap tempo toeneemt, afgelopen dinsdag zijn 152 patiënten opgenomen, tegenover 92 een week eerder. Ook de sterfgevallen zijn stijgende, meer dan verdubbeld: van 14 naar 33. De besmettingen worden vooral in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vastgesteld. De hoofdstad is dagelijks dé koploper.

Wat Aalsmeer betreft valt best goed nieuws te melden. Er zijn de afgelopen week 5 besmettingen bijgekomen, van 27 naar 33 nu. Er zijn gelukkig geen doden te betreuren en er zijn geen inwoners opgenomen in een ziekenhuis. Ook Uithoorn is vrij stabiel. Was vorige week nog een flinke stijging te melden, deze week slechts 3 besmettingen erbij (was 40 nu 43) en net als in Aalsmeer geen sterfgevallen en geen ziekenhuisopnames.

Helaas hebben de (veel) grotere gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer te kampen met bijna een verdubbeling van het aantal besmettingen. In Amstelveen een toename van 102 inwoners (was 105 nu 203) en Haarlemmermeer in de plus met 111 inwoners (was 146 nu 235). In Amstelveen verder 1 ziekenhuisopname en 2 overledenen. In Haarlemmermeer geen sterfgevallen, wel 4 ziekenhuisopnames.

Ondanks de ‘goede cijfers’ in Aalsmeer blijft het natuurlijk belangrijk om de corona-maatregelen na te leven (1,5 meter afstand, niet meer dan 6 bezoekers in huis en maximaal 50 personen op bijeenkomsten). Verder drukte vermijden, regelmatig handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog en bij verkoudheidachtige verschijnselen niet de deur uit. Blijf gezond!