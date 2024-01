Slagwerkconcert door David Kuijken & Friend￼

Regio – Kom zondagmiddag 21 januari meegenieten van de virtuoze jonge slagwerker David Kuijken en zijn drie vrienden: Thomas Waller, Hugo Perroche en Ivan Boaro. Het grootste gedeelte van dit concert wordt gespeeld door David Kuijken jr. (1997), geboren en getogen in Nieuwkoop. Hij en zijn collegae-musici laten het publiek kennismaken met de veelzijdige en exotische wereld van het slagwerk, waarin een grote rol is weggelegd voor de marimba. Aan het einde van het concert is er gelegenheid om vragen te stellen aan de vier slagwerkers. U bent van harte uitgenodigd om het jaar spetterend te openen met deze vier jonge toptalenten!

Ger. kerk De Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Kaarten a € 18 kunt u verkrijgen via website: www.klassiekinderondevenen.nl

Kinderen tot 16 jaar gratis. Reserveren wordt van harte aanbevolen.