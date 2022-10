Slagerij Heemskerk bekroond met GOUD

Uithoorn – Slagerij Heemskerk uit Uithoorn is tijdens de nationale vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 2022 in de prijzen gevallen. De rookworsten zijn tijdens de keuring bekroond met GOUD.

Jaarlijks worden vele honderden rookworsten gekeurd door vakkundige juryleden afkomstig uit diverse disciplines in de slagersbranche, zoals slagers, slagerijdocenten en specerijenkeurmeesters. Zij controleren o.a. op kleur, geur, smaak en uiterlijk, op zoek naar die ene rookworst zonder ‘imperfecties’. De bekroonde rookworsten zijn met hoge scores beloond, waardoor slagerij Heemskerk een beker voor GOUD mocht ontvangen.

Ambachtelijk en populair

“Gelderse” rookworst is een populair slagersproduct die door veel ambachtelijke slagers in Nederland zelf wordt gemaakt. Hoewel een rookworst standaard van varkensvlees wordt gemaakt, maakt slagerij Heemskerk ook rookworsten van rundvlees. De rookworst is een blijvend populair product in Nederland.

Hoogste waardering

De organisatie van Arnhem Rookworststad organiseerde de nationale vakwedstrijd voor de 48e keer en geniet een groeiende populariteit bij slagers in geheel Nederland. Een kampioenschap vanuit deze nationale vakwedstrijd ontvangt aanzien in de slagersbranche en bij de consument. Wanneer je door deze keuring komt mag je met recht zeggen dat je een zeer hoge kwaliteit rookworst maakt. U vindt slager Heemskerk aan de dorpsstraat 23 in Uithoorn