SKOA-scholen maken van 8ste groepers filmsterren

Aalsmeer – De scholen van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer hebben een heel speciale afsluiting voor de leerlingen van groep 8 verzorgd. In samenwerking met DEBO Socials en Egas Productions werden de musicals van de kinderen van de Antoniusschool, de Jozefschool en de Oosteinder verfilmd tot heuse speelfilms. De kinderen spelen dus niet op een toneel, maar kijken in een mooie bioscoop opstelling naar hun eigen speelfilm. Antoine Zwagerman, directeur van de Jozefschool: “In het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we de bestaande draaiboeken aan de kant kunnen leggen en kunnen improviseren waar dat nodig is.”

Directeur van de Antoniusschool Eric Spaargaren vertelt: “Aangezien het nog niet zeker was wat we mochten doen op een afscheidsavond, hebben we vroeg gekozen voor de opname van een film.” Bijkomend voordeel is dat de kinderen een geweldig aandenken krijgen: “Alle kinderen van groep 8 krijgen een downloadlink naar de film, zo kunnen ze dit later nog eens rustig terug kijken”, aldus directeur van de Oosteinder Ryan Bakker.

‘Under Koffer’

De film van de Antoniusschool speelt zich af op een festival. Ook daar is de coronacrisis toegeslagen en wordt al het toiletpapier gestolen door duistere figuren. De opnames waren op een landje aan de Amstel, in club N201 en in snackbar de Ruif. De première is inmiddels geweest en was een groot succes, na het kijken van de film ‘Under Koffer’ speelden de kinderen een pubquiz op het schoolplein. De ouders konden via Zoom meedoen en meegenieten. De film van de Antoniusschool is aanstaande vrijdag 3 juli te zien op Radio Aalsmeer TV om 15.00 uur.

‘Iketsjer’

Rondom het schoolgebouw van de Jozefschool in de Gerberastraat werd er door de professionele filmploeg een film gemaakt van de eindmusical ‘Iketsjer’. De leerkrachten van de groepen 8 van de Jozefschool hadden alles goed voorbereid en daardoor stond deze musical binnen no-time op tape. De kinderen van de Jozefschool hebben afgelopen week genoten van hun speciale afscheidsavond met een vertoning in de katholieke kerk.

‘Het Musical Mysterie’

Het naast de Jozefschool gelegen cultureel centrum Bacchus was de locatie waar de musical van basisschool de Oosteinder werd opgenomen. Het verhaal, dat gaat over een oud theater, leende zich goed voor deze sfeervolle locatie. Met een rode loper en een haag van leerkrachten werden de sterren van groep 8 ontvangen om te kijken naar hun vertoning van ‘Het Musical Mysterie’. Het was een zeer speciale middag voor de leerlingen.