Sinterklaasactie voor kinderen in Centrum

Aalsmeer – Sinterklaas koopt zijn cadeautjes graag lokaal en komt uiteraard ook naar Aalsmeer Centrum. Op zaterdag 18 november komen hij en heel veel Pieten om 11.00 uur aan bij het Zorgcentrum Aelsmeer (ingang Kanaalstraat), waarna er naar de pepernotenmolen op het Molenplein gewandeld wordt.

Net als voorgaande jaren heeft de Sint met de ondernemers uit Aalsmeer Centrum weer een hele gave actie bedacht. Kinderen tot en met negen jaar mogen weer een verlanglijstje maken met daarop drie dingen verkrijgbaar bij de winkels in Aalsmeer Centrum. Dit lijstje mogen ze, uiterlijk vrijdag 24 november, in de verzamelboxen doen bij Jipswinkeltje achter de molen of bij speelgoedwinkel Tinus Toys in de Zijdstraat. Vermeld daarop naam, leeftijd, telefoonnummer en waar de cadeautjes in Aalsmeer Centrum verkrijgbaar zijn.

De lege verlanglijstjes zijn te vinden bij verschillende winkels in Aalsmeer Centrum, maar kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen verlanglijstje maken en leuk versieren. Uit alle ingeleverde lijstjes worden er een paar uitgekozen waarna Sinterklaas die cadeautjes gaat kopen. Dit kan echt van alles zijn. Als het maar te koop is in Aalsmeer Centrum. Een spannend boek, een puzzel of spel, een pop, Lego, iets voor je fiets, een knuffel, knutselspulletjes, schattige oorbelletjes, een coole trui of jurk, hippe schoenen of tas, iets lekkers voor in bad, een muziekinstrument, heerlijke chocolade, een shirt bedrukt met je eigen foto, noem maar op….

De winnaars krijgen van Sinterklaas een uitnodiging om de cadeautjes op vrijdag 1 december op te komen halen bij Foto de Boer in de Zijdstraat.