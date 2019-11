Sinterklaas komt zaterdag naar De Lindeboom

Mijdrecht – Zaterdag a.s. komt Sinterklaas met vier van zijn Pieten op bezoek bij winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Van 11.00 tot 16.00 uur zal hij bij alle winkels een bezoekje brengen en als het hem wat teveel wordt zal hij in de gang even een rustmomentje pakken en lekker gaan zitten uitblazen op het witte bankje. Dit is voor de kinderen een uitstekende gelegenheid om met de Sint op de foto te gaan. Ook zullen de Pieten kleurplaten uitdelen die tot en met 4 december ingeleverd kunnen worden bij de winkeliers. Uiteraard worden de mooiste kleurplaten beloond met een leuke attentie. Dat wordt vanaf maandag 9 december bekend gemaakt. Dus kinderen: tot zaterdag in De Lindeboom!