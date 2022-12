Sinterklaas en Pink Sint ereburgers van Aalsmeer

Aalsmeer – Sinterklaas blijft altijd een weekje langer in Aalsmeer. Na vele kinderen blij gemaakt te hebben met bezoeken en cadeautjes, sluit Sint zijn komst af met een feest voor volwassenen. En dat doet hij met een oer-Hollands spel: bingo. Afgelopen zaterdag 10 december was de jubileumeditie van de Après Sint Bingo in Studio’s Aalsmeer. Een volle zaal, al ruim voor aanvang waren alle kaarten verkocht, werd getrakteerd op een spectaculaire show met in de hoofdrollen de Pink Sint en Sinterklaas en zij kregen assistentie van heel veel Pieten. De tiende bingo-avond werd geopend met een filmpje van de eerste editie en allerlei foto’s van voorgaande jaren en de remix van Jan Leliveld waarbij natuurlijk de Aalsmeerse vlag en Aalsmeerse Sint niet ontbraken. Tussen de bingo-ballen waren er optredens en werden de aanwezigen getrakteerd op de Hollandse Sint, zijn Schotse collega en onder andere kwamen de Max Sint en James Sint Bond het podium op. Na de pauze gingen de spots aan voor Bonnie Sint Claire en Dokter Sint Bernard. Tijdens het Nederlandstalige blok met voetballiederen door de Oranje Sint werd luid meegezongen en de rock and roll harten gingen sneller kloppen bij Sint Elvis Presley. De avond werd groots afgesloten met Sint André Rieu en een Pieten orkest. De marsen en walsen kregen eveneens goedkeuring van het gevarieerde publiek, jong en oud, er werd heerlijk meegedeind vanaf de bingo-tafels.

Gouden Pepernoot

Tijdens de bingo werd ook de Gouden Pepernoot uitgereikt en deze kreeg Henk van Leeuwen (Sinterklaas) uitgereikt door burgemeester Gido Oude Kotte. Maar dit ‘gouden bedankje’ was niet het enige waar Henk op getrakteerd werd. De burgemeester had een verrassing in petto voor hem en voor Pink Sint (Mike van der Laarse). Na een speech op rijm met een opsomming van de inspanningen die zij als vrijwilligers verrichten werden de twee benoemd tot ereburgers van de gemeente Aalsmeer. Henk van Leeuwen stond perplex en liet weten dit helemaal niet verwacht te hebben en ook Mike van der Laarse reageerde verbaasd en had even geen woordje klaar om te bedanken voor deze mooie titel. Overigens vooralsnog is een chocolade erepenning uitgereikt, vanavond donderdag 15 december vindt tijdens de raadsvergadering (vanaf 20.00 uur) de officiële benoeming plaats met daarbij de overhandiging van de versierselen.

Elfde editie

De Sint Bingo is weer perfect verlopen, veel blije gezichten na het winnen van een prijs, waaronder buitenkeukens, tien zonnepanelen, een televisie en passe-partouts voor de Feestweek 2023. Deze gaat weer plaatsvinden in september en in december volgt dan zo goed als zeker weer een Après Sint Bingo. “Zoveel plezier, alle leeftijden door elkaar en alleen maar gezelligheid”, aldus Mike van der Laarse. “Dus wat ons betreft komt er volgend jaar een elfde editie. We hebben al enkele leuke ideetjes.” De opbrengst van de Sint Bingo wordt geschonken aan het Emma Thuis Team.

Foto’s: www.kicksfotos.nl