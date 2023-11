Sint zet voet aan wal in kletsnat Uithoorn, de Kwakel en De Ronde Venen￼

Regio – Het slechte weer had mensen niet tegengehouden om de deur uit te gaan. “We laten ons niet weerhouden door een beetje regen. We gaan nog even een jaartje genieten”, zei een moeder met haar wat oudere dochter. Geleidelijk stroomde de kade vol. De kinderen werden beziggehouden door dj Piet met muziek en gezamenlijk zongen ze af en toe een bekend Sinterklaasliedje. Totdat de stoomboot in zicht kwam onder de Irenebrug, begeleid door boten van de scouting Admiralengroep, en de kinderen opgetogen begonnen te springen. Eindelijk werd hun geduld beloond en konden ze Sinterklaas met zijn rode mijter op en zijn Pieten, zien zwaaien. “Waar is het Spaanse zonnetje”, vroeg een Zwarte Piet toen hij voet aan wal zette, want inmiddels kwam de regen met bakken uit de lucht. Sinterklaas nam even de tijd om wat kinderen een hand te geven en de vrolijke Pieten deelden pepernoten uit. Er waren Pieten met kleurrijke strikjes in het haar, kleine Pietjes en zelfs een Steampunk Piet. Sinterklaas en zijn gevolg werden hartelijk welkom geheten in Uithoorn door burgemeester Heiliegers op het podium. Vervolgens ging de Sint in optocht naar het Amstelplein waar zich al veel kinderen hadden verzameld om het te ontmoeten.

Zijdelwaard

Ook in winkelcentrum Zijdelwaard was het een gezellige drukte. Kinderen konden hier hun pietendiploma halen. Ze konden zaklopen in de zak van Sinterklaas, over het dak lopen met of zonder begeleiding, op het dak klimmen als een echte Piet en cadeautjes in de schoorsteen gooien, hoewel een ondeugende Piet dat probeerde te voorkomen. Ook mochten ze cadeautjes die onverwachts uit de lucht vielen proberen te vangen. Zeer gefocust ving Mick twee cadeautjes en daarvoor kreeg hij niet alleen een vinkje op zijn pietendiploma maar verdiende hij ook een stoffen mijter. Toen Sinterklaas arriveerde konden kinderen met hem op de foto. Al snel stond er een lange wachtrij, want allemaal wilden ze wel even met de goedheiligman vereeuwigd worden. Ondertussen deelden de Pieten pepernoten uit aan jong en oud en had iedereen het reuze naar zijn zin. Met de aankomst van Sinterklaas in het land kan het kinderfeest beginnen.

De Ronde Venen

De oude baas had het er maar druk mee. Vanuit Uithoorn als een speer naar Mijdrecht, daarna naar Vinkeveen en toen naar Wilnis. Na Wilnis nog even snel wat eten en slot de Sint zijn enorm drukke dag af met zijn aankomt in De Kwakel. Rond de klok van negen had de Sint het wel gehad. De Pieten kregen de opdrachten voor het vullen van de schoentjes en hij ging slapen…. (met dank aan diverse fotograven)