Sierteelt brengt 250.000 euro bijeen voor Oekraïne

Aalsmeer – De Benefietveiling voor Oekraïne op de klokken van Royal FloraHolland vandaag, maandag 14 maart, heeft ruim 165 duizend euro opgeleverd. Er zijn 697 partijen geveild verdeeld over 361 stapelwagens. De veiling vond plaats op alle vier veillocaties: Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde. Vorige week hebben diverse kwekers op eigen initiatief al bloemen en planten ter waarde van ruim 41 duizend euro geveild voor Giro 555. Naast een bijdrage in de vorm van transactiekosten van kwekers en kopers ter waarde van ruim 14 duizend euro, heeft Royal FloraHolland het totaal bedrag aangevuld tot 250 duizend euro. Daarmee is sprake van een breed gedragen actie van de sector voor Giro 555.

Bloemen en planten bieden vreugde en troost. De Sierteelt hoopt dat met de opbrengst het leed een klein beetje verzacht kan worden. Na de aankondiging van de Benefietveiling op donderdag 10 maart werden direct de eerste karren aangemeld. Tot op het laatste moment hebben kwekers hun bloemen en planten aangemeld om te veilen voor de mensen in Oekraïne.

De veiling die om tien over zeven plaatsvond had echt het karakter van een benefietveiling. Veilingmeesters hebben met enthousiasme de producten aan de man gebracht. Ook tal van kopers lieten zich van hun beste kant zien door goede prijzen te betalen.