Seringenstraat met Begonia’s opgefleurd

Aalsmeer – Zo’n 10 jaar geleden is op initiatief van Groei en Bloei de Seringenstraat voorzien van groen. Dit gebeurde in samenwerking met Wijkoverleg De Dorper en leerlingen van het Wellant College. Op de betonnen banken bij de woningen met de oneven nummers werden plantenbakken geplaatst en voorzien van beplanting.

In de loop van de jaren is er van de originele beplanting niet veel meer over. Op initiatief van twee bewoners is nu, met medewerking van het wijkoverleg, nieuwe beplanting gerealiseerd. De firma Koppe stelde een prachtig assortiment Begonia’s beschikbaar in vijf mooie kleuren.

De jonge plantjes werden eerst wat verder opgekweekt en vervolgens in de bakken bij de woningen geplant. Welke kleur er geplant werd gebeurde in overleg met de bewoners.

In totaal zijn tien bakken voorzien van nieuwe potgrond en beplant met mooie Begonia’s. Deze zomer ziet het er weer fleurig uit in de Seringenstraat.