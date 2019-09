Seniorenpartij DRV stapt uit onvrede uit de coalitie

Wij kunnen ons niet vinden in achterkamertjespolitiek”

De Ronde Venen – Via een persbericht, gestuurd op zondagmiddag maakte de Seniorenpartij De Ronde Venen het volgende bekend: “De Seniorenpartij kan zich niet vinden in de achterkamertjes politiek zoals die door het CDA en RVB gehanteerd worden. Na een tijd van ongenoegen over de samenwerking met het CDA, VVD en D66 heeft de Seniorenpartij besloten met de coalitie te verbreken. Directe aanleiding van dit besluit was de slechte samenwerking met het college en de coalitiepartners die gezorgd hebben voor een onwerkbare situatie.

Op de persoon

Tijdens de behandeling van de beleidsnota Cultuur afgelopen donderdag was het de coalitie niet te doen om de inhoud van het stuk maar meer op de persoon van onze wethouder. Het bijzondere is dat er tijdens de technische ronde geen vragen waren, maar tijdens de behandeling van de nota dit beleidsstuk werd afgeschoten. Helaas moeten wij constateren dat de geschiedenis zich herhaald. In 2016 stapte het voltallige college op waardoor CU/SGP en PvdA/Groenlinks plaats moesten maken voor de VVD. CDA en RVB kwamen, ondanks dat ze de directe aanleiding waren van de coup weer terug in het college! Dit keer was het weer het CDA samen met D66 die samen met RVB ervoor gezorgd hebben dat er een onwerkbare situatie ontstond. Daar het belang van onze inwoner voorop staat en met name dat van de ouderen, hebben wij besloten om de oppositie in te gaan”, aldus het persbericht.

Niet verbaast

Dit besluit kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Al maandenlang hoorde je in de politieke wandelgangen gebrom en heel veel onvrede over de werkwijzen van wethouder Marja Becker. In diverse vergaderingen kwam ook wel duidelijk naar voren dat zij niet echt goed was ingelezen in haar onderwerpen en veelal moest een collega wethouder haar te hulp schieten. In de wandelgangen was het ‘ wanneer stapt de wethouder op, of wanneer wordt zij eruit gezet.

Na anderhalf komt er een einde aan haar wethouderschap. De coalitie raakt hierdoor zeker niet in moeilijkheden. Ze behouden een ruime meerderheid en het is nog maar de vraag of er weer een nieuwe wethouder wordt benoemd. Met een beetje herverdelen van de portefeuilles scheelt het de gemeenschap zo’n 100.000,- per jaar (reactie van CDA, VVD, D66 en RVB vindt u in de Nieuwe Meerbode woensdag a.s.)

Foto: Wethouder Marja Becker van de Seniorenpartij houdt het voor gezien