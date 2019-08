Seniorenconcert met Corry Konings

De Ronde Venen – Senioren uit De Ronde Venen staat donderdagmiddag 5 september een bijzonder concert te wachten. Die middag komt de populaire zangeres Corry Konings naar De Willisstee in Wilnis. Dat wordt uit volle borst meezingen met ‘Huilen is voor jou te laat’ en natuurlijk ‘Mooi was die tijd’.

Het belooft weer een gezellige middag te worden. Vanaf 13.30 uur staan de koffie en de lekkernijen klaar en om 14.15 uur heet ‘spreekstalmeester’ Hans van Veen de aanwezigen welkom. Muzikale alleskunner Daan Kruit brengt als vanouds de stemming er weer in, maar de hoofdmoot deze middag is natuurlijk het optreden van Corry Konings, de koningin van het levenslied. Rond 15.00 uur klinken de laatste klanken en wordt het concert besloten.

Kaartverkoop

Toegangskaarten à € 2,50 zijn uitsluitend te koop bij de kassa van De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis op de donderdagen 15, 22 en 29 augustus van 10.00 – 14.00 uur.

Het Seniorenconcert in de Willisstee wordt mogelijk gemaakt door het Ronde Venen Fonds, dat zich inzet voor sociale, culturele en educatieve initiatieven in de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Vinkeveen.