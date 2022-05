Security Shop doneert beveiligingssysteem aan Kinderboerderij De Olievaar

Uithoorn – Kevin Nifterick (rechts op de foto) van Security Shop Amstelveen heeft bij Kinderboerderij De Olievaar een beveiligingssysteem geïnstalleerd. De kinderboerderij is gevestigd in het Libellebos en vooral in de avonduren is er weinig toezicht, waardoor er helaas al meerdere keren een inbraakpoging is gedaan in het nieuwe gebouw. Kevin en Fred Nifterick van de Security Shop hebben aangeboden om een beveiligingssysteem te doneren aan de kinderboerderij. Het vrijwilligers team van de kinderboerderij is ontzettend blij met deze donatie. De boerderij en de dieren zijn hierdoor beter beschermd en dat voelt een stuk veiliger.