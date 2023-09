Scouts Jan van Speyk leggen zelf zonnepanelen￼

Mijdrecht – De toekomst van Scouting Jan van Speyk ziet er zonnig uit. Op de boerderij zijn negen zonnepanelen geïnstalleerd en aangesloten door de Scouts zelf. Het heeft al meer dan 1000 kWh aan schone, groene energie opgewekt sinds de installatie begin juli. Het zorgt ervoor dat de scoutinggroep een groot deel van het jaarlijkse energieverbruik aan de Oosterlandweg compenseert. De Jan van Speyk heeft de zonnepanelen zelf bekostigd. Uiteraard hebben de Scouts een groen hart en zorgen ze ook op andere plekken in het clubhuis voor duurzame oplossingen zoals waterbesparende kranen en is alle TL-verlichting vervangen door LED. Meer weten over scouting of eens een kijkje komen nemen? Kijk eens op www.janvanspeykgroep.nl.