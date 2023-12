Scouting Jan van Speyk gaat samen met Scouting Eliboe weer kerstpost bezorgen￼

De Ronde Venen – Twee scoutingverenigingen slaan de handen ineen en gaan de kou in om kerstpost te bezorgen in De Ronde Venen. Met de opbrengst van deze actie kan onderhoud van de gebouwen en materiaal bekostigd worden. Daarmee kunnen zij ook in 2024 met alle leden het scoutingspel leuk en veilig blijven spelen. De hoop is dat de actie een nog groter succes wordt dan vorig jaar! Iedereen kan de kerstpost voor Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Vinkeveen, postcode 3641 t/m 3648 en 1426, inleveren op een van onze inleveradressen, nog tot en met zaterdag 16 december. Uiterlijk 24 december wordt de post bezorgd met de hele vereniging, van jong tot oud. En dat voor maar € 0,60 per poststuk!

Ook ú kunt uw kerstkaarten door ons laten bezorgen. De Scouting bezorgstempel kost slechts € 0,60 per stuk, tegenover maar liefst € 0,96 voor een decemberzegel van PostNL. U kunt uw post inleveren bij de verschillende inleveradressen tot en met zaterdag 16 december.



Hoe? Hoe verstuur je je kerstpost in (delen van) De Ronde Venen? Een stappenplan:

– Schrijf je kerstkaarten en zet op de enveloppe het adres EN postcode.

– Doe je aantal kerstkaarten x 0,60 cent

– Lever je kaarten in een zakje of grote enveloppe met het verschuldigde bedrag + je naam en telefoonnummer, in op één van de inleveradressen.

– Doe dit voor zondag 17 december.