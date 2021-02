Uithoorn – Zaterdagmorgen zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Wiegerbruinlaan in Uithoorn.De auto wilde afslaan de Anthonie Fokkerweg, waarna de scooter tegen de auto klapte. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster van de scooter nagekeken. Het letsel is onbekend. (foto Jan Uithol)