Scooter over het hoofd gezien bij Laurierhof

Aalsmeer – Op het Laurierhof bij de Burgemeester Kasteleinweg is woensdag 16 augustus in de middag een gewonde gevallen bij een aanrijding. Een personenauto is in botsing gekomen met een scooter. De bestuurder van de scooter reed op het fietspad parallel aan de Kasteleinweg.

De auto wilde vanaf het Laurierhof de Kasteleinweg oprijden en zag hierbij de scooterrijder over het hoofd. De bestuurder van de scooter kwam ten val en raakte daarbij gewond. Medewerkers van de ambulance hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld. De automobilist kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de auto raakten licht beschadigd.

Naar de exacte oorzaak van het ongeval is een technisch onderzoek gedaan door het team Forensische Opsporing Verkeer van de politie. De Burgemeester Kasteleinweg is hiervoor enige tijd afgesloten geweest.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen