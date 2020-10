Schuldhulpverlening voor ondernemers van gemeente

Aalsmeer – Voor ondernemers die in financiële problemen komen door de coronamaatregelen en/of het veranderende economische klimaat heeft de gemeente Aalsmeer een unit opgericht met gespecialiseerde adviseurs die ondernemers kosteloos adviseren over geld, schulden en effectieve oplossingen.

Wacht niet te lang!

Wethouder economische zaken Robert van Rijn: “Als gemeente willen we iedereen zo goed mogelijk helpen, ook de ruim 3.000 ondernemers van Aalsmeer. Ervaring leert dat ondernemers vaak pas laat hulp zoeken. Ik wil hen dan ook op het hart drukken; wacht niet te lang! Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing.”

Sociaalloket

Inwoners met een eigen bedrijf die zich bijvoorbeeld zorgen maken over hun financiële situatie, betalingsachterstanden hebben of een dreiging van faillissement boven het hoofd hebben hangen, kunnen een afspraak maken via het Sociaalloket, telefoon 020-5404911. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/schuldhulpverlening.